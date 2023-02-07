4 yaşındaki Ada ağlayan ablasına böyle moral verdi: Bak annem, babam, kardeşim buradayız, korkacak bir şey yok ki!
Kahramanmaraş merkez üssü 10 ilin etkilendiği depremde, Gaziantep'te ailesiyle son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada'nın ağlayan ablasını teselli ettiği anlar yürekleri sızlattı.
Gaziantep'te depremden son anda kurtularak ailesiyle birlikte arabada kalan 4 yaşındaki Ada'nın ağlayan ablasını teselli ettiği anlar duygulandırdı.
Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'yi büyük üzüntüye boğarken, deprem sonrasında yaşananlar duygu dolu anlara sahne oluyor. Gaziantep'teki depreme uykuda yakalanan ve son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada Şimşek isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte arabada kalıyor.
Ablasına moral vermeye çalıştı
Büyük korku yaşayan ablası İremsu'nun gözyaşlarına dayanamayan minik Ada, "Bak annem, babam, kardeşim buradayız. Korkacak bir şey yok ki. Depremin altında kalsaydık ne olacaktı? Ölecektik. Hem yorganımız var hem arabamız var" diyerek moral vermeye çalıştığı anlar duygulandırdı.