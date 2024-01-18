4 ülke tarafından duyuruldu: Türkiye'nin gururu Milli Muharip uçak 'Kaan' dönemi resmen başladı! İlgili karar

Türkiye'nin savunma sanayii alanında en önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçağı KAAN'ın çalışmalarını tüm dünya dikkatlice takip ediyor.

Özellikle Azerbaycan ve Pakistan KAAN'ı almak için birbirleri ile yarışır hale geldi.

Asya ve Arap ülkeleri, KAAN'ı kendi envanterine eklemek için sabırsızlıkla bekliyor. Ülkeler şimdiden satın almak için sıraya girdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Kotil, ''KAAN'ın gelmesi dost ülkeleri ve Türkiye'yi F-35 ayarında bir uçağa sahip kılıyor. Amerikalılar Türkiye'ye F35 satmadılar. Diğer dost ülkelere ne kadar satarlar emin değilim. Hiçbir dost ülkeye (Müslüman ya da Türk cumhuriyeti) satmadılar.'' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan ile anlaşma imzalandığını bu sözler ile duyurdu, ''Biz de KAAN’ı üretiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler de bu projeye ortak olmak için çaba harcıyorlar. Azerbaycan ile anlaşma imzalandı. Pakistan ile de imzalanmak üzere, başka ülkeler de var. Onlar da gelecekler.'' dedi.

Türk savunma sanayisi, dünyada ön plana çıkmaya devam ediyor.KAAN, Bayraktar TB2 ve KIZILELMA için ülkeler sırada bekliyor.

Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri, Bayraktar TB2'ye taliplerdi, Portekiz, İtalya, Suudi Arabistan ve BAE ise KIZILELMA'yı yakından takip ediyordu.

Milli Muharip Uçağı KAAN'a ise İtalya, Portekiz, Suudi Arabistan, Japonya gibi ülkelerin talip olduğu belirtiliyor. Ülkeler uçağa ilk sahip olmak için yarışmaya başladı. TGRT Haber'e göre: Türkiye savunma sanayiinde başarılarını her geçen gün artıyor. Geçen yıllarda dünyada ses uyandıran başarıların ardından 2024 hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor.



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Dikkat çeken bir ürün ise Milli Muharip Uçağı KAAN oldu.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı son açıklamayla KAAN'a bir kardeş geldiğini duyurdu.

Öte yandan Görgün savunma sanayinde 2024 yılının sürprizlerle dolu bir yıl olduğunu vurguladı.Görgün, şunları söyledi:

6.NESİL İÇİN ÇALIŞILIYOR:

5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık.

MOTORDA HEDEF SERİ ÜRETİME YETİŞTİRMEK:

(KAAN’ın motorunun ABD ile üretileceği iddiası) Milli Muharip Uçak KAAN’ın motoru için yurt içinde özgün bir çalışma yürütülüyor. Var olan tüm sistemlerimiz için motorlarımızı kendimiz üretiyoruz. TB3 tamamen yerli motorla uçuyor. KAAN’ın motoru için çok ayrı bir ekip, uzun zamandır çalışıyor. TR Motor bu işin bir parçası. Bizim planımız kendi ürettiğimiz motorun seri üretime yetişmesi. Platform ve motor çalışmaları birlikte başladı. Uçağın ihtiyaç duyduğu itki gücü ve enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir motor tasarımıyla başlandı ve devam ediyor. Seri üretime başladığımızda motorumuzu alamıyor gibi durum olmasını istemiyoruz. KAAN’ın Türkiye’deki motor üretiminde bir ortaklık yok.KAAN sahip olduğu özellikleriyle birlikte birçok alanda ABD için tam bir fiyaskoya dönüşen F-35'i gölgede bırakacak!