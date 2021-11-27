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Gündem 4 terörist öldürüldü
Gündem

4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:03:00 -
4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröre ve teröriste geçit yok" paylaşımda bulunarak, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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