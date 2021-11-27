4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröre ve teröriste geçit yok" paylaşımda bulunarak, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.