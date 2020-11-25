4 Terörist de teslim oldu! Bir günde 10 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlenerek 6 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklayan milli Savunma Bakanlığı ayrıca Irak’ın Kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha dün Türkiye’ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 1 Ocak’tan bugüne ikna edilerek teslim olan terörist sayısı ise 210’a yükseldi