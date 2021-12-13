4 terörist daha teslim oldu

Yeni Akit ANKARA

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan operasyonlar çerçevesinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda Şırnak’ta 43 şüpheli gözaltına alınırken, ikna çabaları sonucunda 4 teröristin de teslim olduğu açıklandı.

PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerimiz kararlı ve başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 06 Aralık-12 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlar da 43 şüpheli gözaltına alınırken 4 teröristin de ikna çabaları sonucu teslim olduğu açıklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Terörle mücadele kapsamında Müdürlüğümüzce 06 Aralık – 12 Aralık tarihleri arasında İl Merkezi, Cizre, Silopi ve İdil İlçelerimizde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde; Gözaltına alınan 43 şüpheliden; 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca TUTUKLANMIŞ,

3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 2 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 31 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler kapsamında ikna çalışmaları sonucu teslim olan; Gözaltına alınan 4 BTÖ mensubundan; 3 BTÖ mensubu ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 1 BTÖ mensubunun gözaltı işlemleri devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.