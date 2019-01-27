4 şirket daha petrol arama ruhsatı aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 4 şirkete petrol arama ruhsatı verildi. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Gazelle Energy’ye Edirne sınırları içindeki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim, Siirt sınırları içindeki saha için yüzde 50’şer hisseyle 5 yıllığına müşterek petrol arama ruhsatı aldı. Petar Doğalgaz ve Petrol Arama Sanayi Ticaret AŞ’ye de Adıyaman ve Şanlıurfa sınırları içinde kalan saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.