4 saatte 50 iş yeri soyan 'Ayanlar çetesi' çökertildi

İstanbul'da işhanlarındaki işyerlerine girerek 7 milyon TL'lik soygun yapan, kendilerine 'Ayanlar' diyen hırsızlık çetesi çökertildi. Çetenin bir işhanına girerek 4 saatte 50 işyerine girdiği de belirlendi. Çetenin Pazar günleri işhanlarına çatıdan girdiği, çıkacak gürültü için de 'Tadilat var zannederler' diyerek soygunları yaptıkları saptandı. Her sabah bölgeden polis telsizlerinden yükselen işyeri hırsızlık anonslarının da operasyonla birlikte kesildiği bildirildi.

Sirkeci'de 18 Aralık 2018 günü Yeni Han'da hırsızlık olayı yaşandı. Tekstil ağırlıklı 30 işyerine girilmiş ve kasaları boşaltılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri artan şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmaya göre, çetenin elebaşılığını çok sayıda hırsızlık olayından kaydı olan Mazlum T. yapıyordu. Çete elebaşının yardımcısı Bayram Y'ye talimatıyla hırsızlık çetesi bir araya getirilmişti.

Kendilerine 'Ayanlar' diyen çete, hem gece hem de Pazar günleri gündüz işhanlarına giriyordu. Pazar günleri gündüz çatılardan işhanlarına girerken, "Tadilat var zannederler, sorun olmaz" diyerek soygunlara başlıyorlardı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte çetenin 1.5 ay içinde 200'ün üzerinde işyerine girerek 7 milyon TL'lik soygun yaptığı tespit edildi. Çetenin Pamir İşhanı'na girerek 4 saatte 50 işyerine girerek soygun rekoru kırdığı da anlaşıldı. Soygun paralarının çetenin kasası olan Yüksel A. da toplandığı, Yüksel A'nın da çete elebaşının talimatıyla paraları kendisine verilen hesaplara aktardığı belirlendi.

Polis, çetenin 13 Ocak 2019 günü de harekete geçtiğini ve Erciyes Han'da soygun yaptıktan sonra evlerine dağıldığı yönünde bilgi aldı. Ev adresleri çevresinde önlem alındı. Elebaşı Mazlum T., eşi N.T, Bayram Y, ve çetenin kasası Yüksel A'nın da arasında bulunduğu 9 kişi yakalandı. Çete üyelerinin üzerlerinde işyerleri kasalarından çaldıkları altınlar, paralar ele geçti. Çetenin işyerlerinden 400 civarında da kol saati çaldığı belirlendi.

Çetenin yakalanmasının ardından bölgeden neredeyse her sabah yaşanan işyeri hırsızlık ihbarları da durdu. Her sabah polis anonslarından duyulan hırsızlık anonslarının da çetenin yakalanmasıyla birlikte kesildiği bildirildi.

Emniyette hırsızlık olaylarından çok sayıda kayıtları olan çete, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.