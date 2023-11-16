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Gündem 4 saat süren sorgu! Nihal ve Bahar Candan kardeşlere tutuklama talebi!
Gündem

4 saat süren sorgu! Nihal ve Bahar Candan kardeşlere tutuklama talebi!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 18:06:00 - 2023-11-16 18:23:45

"Suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'e, poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde kendilerine 20'den fazla soru yöneltildiği ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İfadesi sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın, bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi. Soruşturma savcılığına çıkarılan 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi. Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.
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