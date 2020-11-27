4 parti ortak bildiri yayınladı... Skandal karara çok sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ile ilgili kararına ilişkin, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bildiriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekili imza attı.

"Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır"

Bildiride, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ile ilgili kararına ilişkin, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz. Fransa Senatosu'nun aldığı kararı en güçlü şekilde kınıyoruz. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Fransa Senatosu'nun aldığı karar uluslararası hukuk açısından yok hükmündedir" ifadeleri yer aldı.