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4 parti ittifak kararı aldı! İsim için 2 ihtimal

Siyasi partilerin ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na sunacağı son tarih olan 6 Mayıs’a az bir süre kala CHP, İYİ Parti, SP ve DP oluşturacağı ittifak için prensipte anlaşma sağladı. Buna göre CHP grubu yarın 11.00'de Cumhurbaşkanı adayı konusunda grup kararı almak için toplanacak. 4 partili ittifakın protokolü yarın saat 15.00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:12
4 parti ittifak kararı aldı! İsim için 2 ihtimal

AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı”nın karşısındaki muhalefet bloğunda da ittifak konusunda anlaşma sağlandı. Partilerin ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na sunacağı son tarih olan 6 Mayıs’a az bir süre kala CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin oluşturacağı ittifak için prensipte anlaşma sağlanırken, detaylar üzerinde son görüşmeler de tamamlanıyor. Gelen son haberlere göre CHP grubu yarın 11.00'de Cumhurbaşkanı adayı konusunda grup kararı almak için toplanacak. 4 partili ittifakın protokolü yarın saat 15.00'te genel başkanlar tarafından açıklanacak.

Henüz imzaların atılmadığı ittifak protokolüne göre, partilerden CHP, İYİ Parti ve SP ilk turda kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracak. Cumhurbaşkanı adaylarından hangisi ilk turda en yüksek oyu alırsa, ikinci turda o adayın etrafında dört parti kenetlenecek.

DP’YE FORMÜL ARANIYOR

Dört parti asıl ittifakı ise Meclis’te çoğunluğu sağlamak için yapacak. Uzlaşmaya göre, dört parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapacak. Her parti, kendi milletvekili adaylarını çıkaracak. Ancak bazı kritik yerlerde ittifak içinde yer alan partiler sonuç almak için en güçlü olan partinin adaylarına destek verecek.

İttifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP’nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP’den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP’den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor.

LİDERLER AÇIKLAYACAK

Dört partinin ortak çalışma grubunun üzerinde çalıştığı ittifak protokolünün bugün liderlere sunulması, ardından da dört parti liderinin düzenleyeceği ortak bir basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. Bu açıklamanın yarın yapılabileceği de belirtiliyor. Muhalefet ittifakının adına ilişkin çeşitli seçeneklerin gündeme geldiği ancak isimlendirmenin de liderlerin ortak onayı ile olacağı vurgulanıyor. Muhalefetin ittifak protokolünde ana hedefin parlamenter demokrasiye yeniden dönüş olduğu kaydedilirken, demokrasi ve hukuka da vurgu yapılıyor.

İSİM İÇİN İKİ İDDİA

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısına göre ise ittifak ismi için 'demokrasi' veya 'huzur' isimleri öne çıkmış durumda.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:12
  1. seçim
  2. 24 haziran
  3. cumhur ittifakı
  4. AK Parti
  5. MHP
  6. İYİ Parti
  7. CHP
  8. aday

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