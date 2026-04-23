4. nesil nükleer reaktör Google’a enerji verecek

ABD merkezli küçük modüler reaktör şirketi Kairos Power, Tennessee eyaletine bağlı Oak Ridge kentinde Hermes-2 nükleer reaktörünün temelini attı. Proje, yalnızca yeni bir enerji yatırımı olmanın ötesinde, ABD’de inşaat izni alan ilk elektrik üreten dördüncü nesil reaktörlerden biri olmasıyla da öne çıkıyor.

Hermes-2, şirketin gelişmiş nükleer enerji alanındaki en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor. Daha önce aynı bölgede inşa edilen Hermes-1 tesisi, bu yeni sistemin ön hazırlık aşaması olarak devreye alınmıştı. Elektrik üretmeyen Hermes-1, esas olarak mühendislik verisi toplamak ve yeni nesil reaktör teknolojisinin saha performansını test etmek için kullanılıyor.

HERMES-1’DEN GELEN VERİLER HERMES-2’Yİ ŞEKİLLENDİRECEK

Kairos Power’ın geliştirdiği sistem, geleneksel nükleer santral anlayışından farklı bir teknolojiye dayanıyor. Hermes-1’de elde edilen teknik veriler, doğrudan Hermes-2’nin tasarımı ve geliştirme sürecinde kullanılacak.

Bu yönüyle Hermes-2, yalnızca yeni bir reaktör değil, aynı zamanda şirketin uzun vadeli gelişmiş reaktör filosunun ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sistemin 50 megavat karbon salımı olmayan elektrik üretmesi planlanıyor.

GOOGLE’IN VERİ MERKEZLERİNE ENERJİ SAĞLAYACAK

Hermes-2 projesi, Kairos Power ile Google arasında yapılan iş birliğinin en dikkat çekici sonuçlarından biri olarak görülüyor. Anlaşma kapsamında üretilecek elektriğin Tennessee Valley Authority şebekesine verilmesi, buradan da Tennessee ve Alabama’daki Google veri merkezlerinin enerji ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yapay zekâ, bulut sistemleri ve büyük veri altyapılarının hızla büyüdüğü bir dönemde, veri merkezlerinin enerji ihtiyacı da aynı ölçüde artıyor. Bu nedenle teknoloji şirketlerinin düşük karbonlu ve sürekli enerji kaynaklarına yönelmesi, nükleer enerji projelerine ilgiyi yeniden artırıyor.

MODÜLER İNŞAAT MODELİYLE MALİYET VE SÜRE AVANTAJI

Projede yalnızca reaktör teknolojisi değil, inşaat yöntemi de dikkat çekiyor. Hermes-2’nin yapımında modüler kurulum teknikleri, prefabrik beton sistemleri ve sismik izolasyonlu temel tasarımı kullanılacak.

Bu yaklaşım sayesinde inşaat süresinin kısaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve gelecekte benzer reaktörlerin daha standart bir modelle kurulabilmesi amaçlanıyor. Şirket, bu yöntemin yeni nesil nükleer santraller için daha ölçeklenebilir bir yol açabileceğini değerlendiriyor.

ERİMİŞ TUZ TEKNOLOJİSİYLE DAHA GÜVENLİ YAPI

Hermes-2’nin en dikkat çekici yönlerinden biri de güvenlik mimarisi. Reaktör, erimiş tuz soğutmalı sistem üzerine inşa ediliyor. Bu teknoloji, klasik su soğutmalı reaktörlerde öne çıkan bazı riskleri azaltmayı hedefliyor.

Erimiş tuzların yüksek kaynama noktası sayesinde sistem düşük basınçta çalışabiliyor. Bu da yüksek basınçlı yapılara olan ihtiyacı azaltırken, olası patlama riskini de önemli ölçüde düşürüyor. Ayrıca acil durumlarda erimiş tuzun soğuyarak katılaşması, radyoaktif maddelerin yayılmasını sınırlayan bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Reaktörde ayrıca TRISO yakıt parçacıkları ve florür tuzu bazlı özel bir soğutucu kullanılıyor. Bu yapı, sistemin hem daha dayanıklı hem de daha kontrollü çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

YENİ NESİL NÜKLEER ENERJİDE KRİTİK EŞİK

Hermes-2’nin inşaya geçmesi, ABD’de yeni nesil nükleer enerji teknolojileri açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Küçük modüler reaktörler, daha düşük maliyet, daha esnek kurulum ve daha yüksek güvenlik iddiasıyla enerji sektöründe giderek daha fazla öne çıkıyor.

Kairos Power’ın bu adımı, nükleer enerjinin yalnızca büyük ölçekli santrallerle değil, teknoloji şirketlerinin enerji ihtiyacına yanıt verebilecek daha kompakt ve modern sistemlerle de şekillenmeye başladığını gösteriyor. Projenin ilerleyişi, hem enerji sektörü hem de veri merkezi yatırımları açısından yakından izlenecek.