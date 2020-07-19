4 milyon insan yeniden ekmek yiyecek

Ancak kamu bankalarının 0,64 vade oranını, bir yıl ödemesiz ve 15 yıl vadeli sunduğu bu mekanizmayı daha ne kadar ay devam ettireceği de kritik bir konu. Bizim beklentimiz alım psikolojisini canlı tutan bu kampanyanın bir süre daha devam etmesi yönünde. Sektörün hızlı toparlanma sürecine girmesi kadar bunu sürdürülebilir hale getirmesi de önemli. Eylül ekim aylarında kayıpların telafi edildiği dengelenme sürecine girilmiş olur. Endişelerimizin yerini ümide bıraktığımız bu dönemin iyi yönetilmesi durumunda sektör üretimine hız verecektir. Bu noktada alınan yapı ruhsat sayısına göre şantiyelerin kurulması, pandemi nedeniyle duran şantiyelerin hareketlenmesi, en önemlisi de 7 çeyrektir küçülen sektörümüzdeki istihdam kaybının önlenmesinin yolu açılmış olur. İşini kaybeden 800 bin işçinin yeniden işbaşı yapması demek, 4 milyon insanın ekmek yemesi anlamına geliyor.

Yeni projeler sonbaharda

Eylül – Ekim 2020’den itibaren yeni projelerle ilgili sektörden işaretler görebiliriz ama bunun ön şartı eylül – ekime kadar bu ivmenin böyle devam etmesi lazım. Yani ayda 200 bin olmasa bile en az 150 -160 binlik satış temposuyla 3 - 4 ay daha devam edebilirsek o zaman yeni konut üretimlerini de görmeye başlayabiliriz. Biz de Sur Yapı olarak hem Antalya’daki projemizde yeni etaplara hem de İstanbul’da ruhsatı olan proje alanlarımızda şantiyelerimizi kurmayı planlıyoruz.

Biz fiyat artırmadık

Haziran ayındaki konut satış rakamlarına baktığımız zaman yüzde 70’nin ikinci el yüzde 30’nun birinci el olduğunu görüyoruz. Kampanya ile birlikte fiyat artıran kesim ağırlıklı olarak ikinci el konut satıcıları oldu. Firmalar yüzde 5-10 civarında bir fiyat artışına giderken, ev sahiplerinin yüzde 30’lara varan oranda fiyat yükselttiklerini gözlemledik. Birinci el üreticileri, özellikle KONUTDER üyeleri, fiyatlarını zaten artırmadılar. Fiyatlar makul bir seviyede son bir buçuk senedir devam ediyor. Bizim inşaat sektörünü canlandırmamız için birinci eli teşvik etmemiz gerekiyor. Bu ne olabilir; bazı vergi indirimleri olabilir, üreticilerin ellerinde ofis ve ticari alan stoku var. Bunlar kampanyadan yararlanamıyor. Bunlara yönelik KDV indirimi olabilir. Bunlar için ayrı bir paket olabilir. Bir de vade farkıyla ilgili makası biraz daha açmak olabilir. 0,64 değil de 0,54 oranı uygulanabilir.