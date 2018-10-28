4 milyon çocuğa trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığından, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında bu yıl 700 bin çocuğun trafik güvenliği eğitimi aldığı ve bugüne kadar yaklaşık 4 milyon 400 bin öğrenciye eğitim verildiği bildirildi.

3-17 yaş arası çocuklar eğitim aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3-17 yaş aralığındaki çocukların trafik kuralları konusunda bilgilendirilmeleri, aile bireylerinin trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve bu alanda kamuoyu oluşturulması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle, OPET Petrolcülük AŞ sponsorluğunda "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi"nin hayata geçirildiği anımsatıldı.

Proje kapsamında bu yıl 700 bin çocuğun trafik güvenliği eğitimi aldığı ve yıl sonuna kadar 1,5 milyon çocuğun bu eğitimi almasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar da yaklaşık 4 milyon 400 bin öğrenciye eğitim verildiği kaydedildi.

Açıklamada, köy ve kırsal alanlarındaki çocukların da bu eğitimlerden yararlanabilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığının da projeye dahil edildiği bildirildi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun iş birliğiyle okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde "trafik güvenliği bilinci" oluşturulması ve trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" bu yıl eylül ayında imzalanmıştı.