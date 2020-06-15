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Aktüel

4 koyunla hayvan yetiştiriciliğine başladı, 800 küçükbaş hayvana ulaştı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesinde koyun yetiştiriciliği yapan çiftçiyi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:53:58 -
4 koyunla hayvan yetiştiriciliğine başladı, 800 küçükbaş hayvana ulaştı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesinde koyun yetiştiriciliği yapan çiftçiyi ziyaret etti.


Ziyarette yetiştiricilerden Mustafa Çalıksoy; 2004’de 4 koyun ile Milli Emlak Müdürlüğü’nden kiraladığı hazine arazisi üzerinde bulunan 5 - 6 adet yaklaşık 100 metre uzunluğundaki inlerde başladığı işletmesinde; şuanda 800 adet Kangal ve Akkaraman ırkı küçükbaş hayvana ulaştığını belirtti. Üreticilerle bilgi alış verişi yapan İl Müdürü Şahin; “Bu bölgenin koyunculuğa elverişli olması işletmenizde koyunlarınızı gündüz otlatıp gece içeri almanızı sağlıyor. Bu da çiftçimizin maliyetini düşürüyor. Tesislerinizi ziyaretim sonucu bütün bu sürece baktığımda böyle tesislerin ilimizde olduğunu görmekten mutluyuz” dedi. Üreticiler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Şahin ve ekibine teşekkürlerini iletti.


Ziyarete İl Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz, İlçe Müdürü Murat Ürker, köy muhtarları ve teknik personel de katıldı.

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