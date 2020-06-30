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Aktüel

4. kez baba olmuştu... Bakan Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı

4. kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:28:00 -
4. kez baba olmuştu... Bakan Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyaya gelen 4. çocuğu Hamza Salih için gelen mesajlarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak paylaştığı mesajda, "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz. Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin. #HoşGeldinHamzaSalih" ifadelerine yer verdi.

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