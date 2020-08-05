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Aktüel

4. Karikatür ve Afiş Yarışması Sergisi Erzurum'da sanatseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:04:09 -
4. Karikatür ve Afiş Yarışması Sergisi Erzurum'da sanatseverlerle buluştu

ERZURUM (AA) - Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından "Telif Hakları/Esere ve Emeğe Saygı" konulu 4. Karikatür ve Afiş Yarışması Sergisi, Erzurum'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle tarihi Erzurum Kongre Binası'ndaki Resim Heykel ve Müzesi'nde düzenlenen törenle açılan sergi 4 gün ziyarete açık kalacak.

GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe, açılışta, davetlilere eserler hakkında bilgi verdi.

Kamuoyunda telif hakkı bilincinin artmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Demirtepe, sergide yer alan eserlerin hepsinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu anlattı.

Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan 48 afiş, 28 karikatürün yer aldığı sergi Erzurum'dan sonra Trabzon ve Diyarbakır'da açılacak.


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