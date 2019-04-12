4 ile yeni müftü atandı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 4 ile yeni müftü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çorum İl Müftülüğüne Muharrem Biçer, Niğde İl Müftülüğüne Mehmet Sırrı Şık, Uşak İl Müftülüğüne Kazım Güzel, Yalova İl Müftülüğüne ise Cevdet Cemal Çıkrık getirildi. AA'nın haberine göre; söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

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