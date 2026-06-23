  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karton bardak kolisinde rüşvet sevkiyatı! CHP’li Silifke Belediyesi’nde büyük soygun deşifre oldu! Omsk’ta pompaya kilit vuruldu! Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor Kanada kana bulandı! Silahlı saldırıda polis hayatını kaybetti Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi için yüksek güvenlik önlemi! Hassas bölgelere yetkisiz girişler yasaklandı! Porno yayın yönetmeninden Kılıçdaroğlu'na hakaret Koltuk kavgası sokağa taştı! CHP’de mahkeme şamarı sonrası Bursa karıştı, partililer il binasına barikat kurdu! Önce penaltı kaçırdı, sonra rekor kırdı! Messi’den Dünya Kupası’nda tarihi gece Trump ‘İsrail beceremedi, görevi Şara’ya vereceğim’ demişti! Şara: Yanlış anlaşıldı Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! Yolcu uçağı iniş yaparken olmaması gereken şey oldu Destici, A Milli Takım'ın Dünya Kupasından elenmesini yorumladı: Önümüzdeki maçlara bakacağız
Gündem 4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı
Gündem

4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

Kırklareli, İstanbul, Siirt ve Kocaeli'nde düzenlenen suç örgütü, göçmen kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenler ile şüphelilerin cep telefonları incelemelerinde, sosyal medya hesabında oluşturulan kanal üzerinden göçmen kaçakçılığı tanıtım ve haberleşmenin sağlandığını belirledi.

Hesabın Suriye uyruklu M.A. ve İ.A. tarafından yönetildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Savcılık, İstanbul'a yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılarının sosyal medyadan iletişime geçerek gidecekleri ülkeye göre 3 bin ile 5 bin avro fiyat verdikleri, anlaşma sağlanması durumunda geçici olarak kiralanan evlerde toplanması sağlanan yabancı uyrukluların Edirne ve Kırklareli'nin sınır bölgelerine götürüldüğünü tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

Zanlı M.A. adına açılan ve suç gelirlerinin toplandığı banka hesabına yönelik incelemede 15 milyon lira hareketlilik olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kırklareli, İstanbul, Siirt ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 18 cep telefonu, şişme bot ile bir miktar fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından 19 şüpheli, Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 17'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki suç örgütü daha çökertildi çete mensubu 27 kişi gözaltı alındı
İki suç örgütü daha çökertildi çete mensubu 27 kişi gözaltı alındı

Gündem

İki suç örgütü daha çökertildi çete mensubu 27 kişi gözaltı alındı

32 kaçak göçmen daha yakalandı
32 kaçak göçmen daha yakalandı

Yerel

32 kaçak göçmen daha yakalandı

Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı
Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Tır dorsesinde saklanan 7 kaçak göçmen yakalandı

Gözaltına alınan 32 kişiden 3’ü şaşırttı! ‘Şapkalılar’ suç örgütüne darbe
Gözaltına alınan 32 kişiden 3’ü şaşırttı! ‘Şapkalılar’ suç örgütüne darbe

Gündem

Gözaltına alınan 32 kişiden 3’ü şaşırttı! ‘Şapkalılar’ suç örgütüne darbe

Barış Boyun suç örgütüne büyük darbe: Şeytanın avukatları deşifre oldu! Yazışmalar ele verdi
Barış Boyun suç örgütüne büyük darbe: Şeytanın avukatları deşifre oldu! Yazışmalar ele verdi

Gündem

Barış Boyun suç örgütüne büyük darbe: Şeytanın avukatları deşifre oldu! Yazışmalar ele verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23