4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen 35 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.22 Ekim 2018 Pazartesi 11:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 35 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
20 şüpheli yakalandı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ekim'de İstanbul, Ankara, Konya, Manisa ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 20 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 15 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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