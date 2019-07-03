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4 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon! 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, FETÖ finansal destek sağladığı öne sürülen 29 şüpheli gözaltına alındı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40
4 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon! 29 kişi gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 18 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bilecik
  4. Ankara
  5. fetö
  6. fetö'nün mali yapılanması

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