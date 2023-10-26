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Yerel 4 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 18 gözaltı
Yerel

4 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 18 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 21:05:00 - 2023-10-27 00:01:02

Gaziantep merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik MİT destekli operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli toplam 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 18 şüphelinin yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Çok sayıda materyal ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 9 bin 601 dolar, 210 Euro, 11 bin 450 TL para ile çok sayıda örgütsel malzeme ile dijital materyal ele geçirildi.

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