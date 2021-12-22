4 ilde 63 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yoğun kar nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 10 köy ile ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 7, Karlıova ve Solhan'da 6'şar köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il genelinde 3 kar küreme, 2 kar savurma, 19 greyder, 25 kepçe ve 110 personel ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının devam ettiği ilçelerden Palu'da 4, Kovancılar'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin köy yollarının açılması için çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Siirt

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 18 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı

Pervari'de dün geceden bu yana etkili olan kar ve tipiden dolayı İğneli, Taşdibek, Çat, Gökbel, Üçoyuk, Çukur, Sarıdam, Karşıkaya, Gümüşören, Keskin, Düğüncüler, Sarıyaprak, Yapraktepe, Söğütönü, Bent, Kışlacık ve Doğan köyleri ile Gümüşören köyünün Sarıçiçek ve Ulupınar, Düğüncüler köyünün Ormancık, Yapraktepe köyünün Güzelbağ ve Sarıyaprak köyünün Karadayı mezraları ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kapalı yolların açılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Şirvan ilçesinin Elmadalı köyünde nöbet değişimi yapan korucuları taşıyan minibüs kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Ekiplerin çabası ile yol ulaşıma açılarak mahsur kalan korucular kurtarıldı.

Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe ve Yeşilöz ile merkeze bağlı Güneyçam köyü yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu bölgede iş makineleri ile kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Şırnak kent merkezinde de belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.