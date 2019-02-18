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4 ilçeye hizmet götürecek milyonluk asfalt ihalesi gerçekleşti

Kocaeli’nin Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel yapılacak asfalt çalışmaları için düzenlenen milyonluk ihalede teklifler verildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:23
4 ilçeye hizmet götürecek milyonluk asfalt ihalesi gerçekleşti

Kocaeli’nin Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel yapılacak asfalt çalışmaları için düzenlenen milyonluk ihalede teklifler verildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde asfalt yama ve serim yapılması için ihale yapıldı. Muhammen bedeli 13 milyon 444 bin 922 TL olan ihaleye 7 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklifi 9 milyon 992 bin TLile verilirken, en yüksek teklifi ise 12 milyon 752 bin TL oldu. İhalenin tamamlanması sonrasında 4 ilçeye 35 bin 500 ton asfalt serimi, 15 bin ton asfalt yama ve 12 bin 500 ton temel malzeme serimi yapılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:23
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