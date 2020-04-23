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Aktüel

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya’da duraklar Büyükşehir ile temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu taşıma ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir genelinde bulunan duraklarını dezenfekte etti.

2020-04-23 16:14:36 -
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya’da duraklar Büyükşehir ile temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu taşıma ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir genelinde bulunan duraklarını dezenfekte etti.


Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 İl’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Karar sonrasında ise büyükşehir ekipleri şehirdeki duraklarda dezenfekte ve temizlik işlemleri başlattı.


Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehrimizde toplu taşıma en yaygın kullanılan ulaşım ağıdır. Vatandaşlarımızın daha temiz bir ulaşıma sahip olmaları için düzenli bir şekilde otobüs ve duraklarımızı temizliyoruz. Bu münasebetle sokağa çıkma yasağı kapsamında şehir genelindeki duraklarımızın temizlenip dezenfekte edilmesini sağladık” dedi.

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