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Aktüel

4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul’da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak olan 4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyelerine geriledi.

2020-04-23 00:11:38 -
4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul’da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak olan 4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyelerine geriledi.



Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul trafiği adeta boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre megakentteki trafik yüzde 1 seviyelerine geriledi.

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