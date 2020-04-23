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4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul sokakları boş kaldı

İSTANBUL (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul sokakları boş kaldı.

2020-04-23 01:09:13 -
4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul sokakları boş kaldı

İSTANBUL (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul sokakları boş kaldı.



Korona virüsle mücadele kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul adeta sessiz şehir haline döndü. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda vatandaşların evlerine çekilmesiyle birlikte sokaklar boş kaldı.


Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. Öte yandan trafik yoğunluğu ise yüzde 1 seviyelerine geriledi.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan 2020 Pazartesi Gecesi saat 00.00’da sona erecek.

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