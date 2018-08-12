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4 gollü maç! Cenk Tosun'lu Everton...

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton kendi seyircisi önünde Everton'u konuk etti.

12 Ağustos 2018 Pazar 01:57
4 gollü maç! Cenk Tosun'lu Everton...

İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında, milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton deplasmanda Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı.

Molineux Ground Stadyumu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibinden Richarlison perdeyi açan isim oldu. 21 yaşındaki oyuncu 17'nci dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 44'üncü dakikada Wolverhampton, Ruben Neves ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Everton bir kez daha öne geçti. 67'nci dakikada Cenk Tosun'un pasını gole çeviren Richarlison, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Mücadelenin 80'inci dakikasında Raul Jimenez ev sahibi ekibe bir kez daha beraberliği getirirken, maçın da skorunu tayin etmiş oldu: 2-2.

Everton'ın deneyimli stoperi Phil Jagielka, karşılaşmanın 41'inci dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncu Cenk Tosun maça Everton formasıyla ilk 11'de başlarken, 82'nci dakikada yerini Oumar Niasse'a bıraktı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 01:57
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. Wolverhampton

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