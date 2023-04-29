4 FETÖ'cü kaçarken böyle yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü, 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı.
Millî Savunma Bakanlığı ''Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' açıklaması yaptı.
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