4 Eylül 1920: TBMM’nin Dahiliye Vekilliğine Nazım Bey’i Seçmesi

4 Eylül 1920’de Meclis, Dahiliye Vekilliğine (İçişleri Bakanlığına) Nazım Bey’i seçti. M. Kemal Paşa, Re’fet Paşa’nın seçilmesini istiyordu. Paşa, seçimden sonra ziyaretine gelen Nazım Bey’i kabul etmedi. Baskı yaparak istifaya zorladı.





(Nazım Bey)

Olay şöyle gelişmişti: Büyük Millet Meclisinde, kabul edilen Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun’un 2. maddesinde, ‘‘İcra Vekilleri meclisin ekseriyeti mutlaka ile aralarından intihap olunur.’’ şeklinde bir hüküm yer almıştı. Buna göre vekil (bakan) olabilmek için, Mecliste bulunan milletvekilleri aday olacak, Meclis adaylar arasından tek tek oylama ile vekilleri seçecek ve böylece İcra Vekilleri (Hükümet) oluşturulacaktı.

4 Eylül 1920 günü, Dâhiliye Vekâleti için seçim yapılmıştır. Bu seçimde Mustafa Kemal Paşa’nın adayı Refet Paşa ile Tokat Mebusu Nazım Bey arasında çekişmeli bir seçim geçmiştir.





(Refet Bele)

Nazım Bey fazla oy almış taraf olarak görevi devralmış ve M. Kemal Paşa ile görüşmek istemiştir. Ancak Mustafa Kemal Paşa bu isteği reddetmiştir. Böylece Meclis Başkanı olarak Nazım Bey’in Dâhiliye Vekilliğini onaylamadığını belli etmiştir. Ayrıca üzerine varılarak istifa ettirilmiştir.





Mustafa Kemal Paşa’nın yapmış olduğu bu davranış antidemokratik olarak nitelendirilebilir. Sonuçta ortada bir seçim vardır ve çoğunluğun istediği aday göreve getirilmiştir. Sebep ne olursa olsun, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının yapmış olduğu yıldırma politikası demokrasi ile bağdaşmaz.(Yüzgeç,2006)



4 Eylül 1919: Sivas Kongresi'nin açılması



Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi, "manda ve himaye" fikrinin reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta gerçekleştirilmiştir.





