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Dünya 4. dalgayı bekleyen Avrupa'da şok eden manzara! İspanya sanki ölüme susadı
Dünya

4. dalgayı bekleyen Avrupa'da şok eden manzara! İspanya sanki ölüme susadı

Koronavirüsle mücadele sıkıntılı günler yaşayan Avrupa, 4. dalgayı beklerken İspanya'da şok eden bir olay yaşandı. Tedbirsiz düzenlenen 5 bin kişilik konser ölüme davetiye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 13:06:00 -
4. dalgayı bekleyen Avrupa'da şok eden manzara! İspanya sanki ölüme susadı

4. dalgayı bekleyen İspanya'da Barcelona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izledi.

Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında COVID-19 hızlı tanı testi yapılırken, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi.

Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 Euro'ya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi.

COVID-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı.

İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verildiğini vurgulayan organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı COVIDKovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.

19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.

COVID-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan Barcelona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.

Avrupa'da COVID-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden olan ve üçüncü dalga endişesinin yaşandığı İspanya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 75 bin 10 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 255 bin 324 vaka tespit edildi.

Ülkede, başkent Madrid'in ardından en fazla vaka ve can kaybı Barcelona'da görülüyor.

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