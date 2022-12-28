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Gündem 4 çocuğunun ağızlarını bantlayıp çakmakla yaktılar! İşkenceci anne-babanın savunması pes dedirtti
Gündem

4 çocuğunun ağızlarını bantlayıp çakmakla yaktılar! İşkenceci anne-babanın savunması pes dedirtti

Bursa'da 4 çocuğunun ağzını bantladıktan sonra, çakmakla vücutlarını yakarak işkence yapan anne ve babanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki ifadesinde, "Kocam istediği için çocuklarımızı dövdüm" dediği öğrenilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çift cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:58:00 -
4 çocuğunun ağızlarını bantlayıp çakmakla yaktılar! İşkenceci anne-babanın savunması pes dedirtti

 

Bursa'da 4 çocuğunun ağzını bantladıktan sonra, çakmakla vücutlarını yakarak işkence yapan anne ve babanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki ifadesinde, "Kocam istediği için çocuklarımızı dövdüm" dediği öğrenilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çift cezaevine gönderildi.

 

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rayyan El İsa (37) ile eşi Hanan Ramadan'ın (32) yaşadığı evden gelen çocuk ağlamalarını duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Aileyi takip eden komşuları ve yakınları, anne Hanan Ramadan'ın 4 çocuğuna şiddet uyguladığını gördü.

Çocuklarının önce ağzını bantladı sonra çakmakla vücutlarını yaktı

İsmi öğrenilemeyen aile yakını, annenin çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi. Aile yakını, ardından görüntüleri paylaşarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, cumhuriyet savcılığından izin alarak aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma neticesinde Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın çocukları R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.'ye (2) şiddet uyguladığı tespit edildi.

Anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hanan Ramadan ve eşi Rayyan El İsa gözaltına alındı. Ramadan'ın emniyetteki ifadesinde, "Kocam istediği için çocuklarımızı dövdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ile baba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuk ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

 

 

 

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Yorumlar

sade

ALLAHIM NE GÜNLERE KALDIK. BUNLAR CUMHURİYET NESLİ. OSMANLI DÖNEMİNİN DEĞİL. ENAZ 12 YIL CUMHURİYET ZORUNLU EĞİTİMİ ALDI.

oflu baba

suruyeli olupta cocoguna karsi gaddar kansiz anne baba gormedim gonderin suriyeye gitsinler ne halleri varsa orada gorsunler kanim dondu vallahi bu nasil bir gaddarliktir kocaninda seninde ben sulalenizi........?
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