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4. Caferli Güz ve Çevre Şenliği tamamladı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “4.

16 Eylül 2019 Pazartesi 05:10
4. Caferli Güz ve Çevre Şenliği tamamladı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “4.Caferli Güz ve Çevre Şenliği” sona erdi.


Caferli Meydanı’nda belgesel gösterimleri, halk oyunları ve konserin yer aldığı şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği iki günlük şenlikte yer alan el işi ürünlerinin sergilendiği stantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.


Şenliğe çok sayıda vatandaşla beraber eski Kültür ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş de katıldı. Şenliğin açılışında konuşan eski bakan Ateş, Kuşadası’nın doğası ve kültürel değerleriyle özel bir kent olduğunu belirterek Caferli Güz ve Çevre Şenliği ve benzer organizasyonların kentin tanıtımına fayda sağlayacağını ifade etti. Ateş davetlerinden dolayı Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür etti.


Eski bakan Ateş’in ardından konuşan Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu “ Gün geçtikçe bozulan çevreye, tükenen doğa varlıklarımıza, kaybedilen yaşam alanlarına dikkatleri çekmek ve duyarlılıkları tazelemek için ‘çevre’ teması artık Güz Şenliğimizin vazgeçilmezi oldu. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirerek geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimize gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği olarak iki gün oyunca Kuşadası Belediyesinin desteği ile 4. kez Caferli Güz ve Çevre Şenliğini gerçekleştiriyoruz. Şenliğin hazırlıklarına Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi STK’lar da destek verdi. Şenliğin bu sene de film gösterimleri, değerli yönetmen ve yazarlarla sohbetler, çevre ve kadın temasının birlikte işlendiği oturumlar, stand-up, konserler, dans ve edebiyat ile dolu zengin bir programımız var “ dedi.


Şenlik, konuşmaların ardından, piyanoda Elena Yusupova’nın yer aldığı Soprano Olcay Şahin konseri, ardındanHüseyin Opruklu’nun kadın temalı fotoğraf sunumu eşliğinde Itır Bağdadi ve Mehlike Hepdemir’in ‘Kadın ve Çevre’ konulu oturumu ile devam etti. Ayrıca şenlik kapsamında Cenk Behram Su, Erhan Altun, Yavuz Pullukçu’nun belgesel filmlerinin gösterimleri yapılarak, Nadire Günday’ın fotoğrafları sergilendi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 05:10
  1. konser
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