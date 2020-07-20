Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün temeli atılan, Türkiye’nin otomobili TOGG’un üretileceği fabrika sayesinde 4 bin kişi ekmek yiyecek.

Türkiye’nin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalinin üretim merkezi olan Gemlik, önümüzdeki iki yıl içinde istihdam için için de gözde merkezlerden birisi olacak.

Kurulacak fabrika ile yerli otonun doğum merkezi olacak Gemlik’te çalışacaklar için işe alım sürecini başlatan TOGG, 18 ay boyunca ilanlara çıkacak. 4 bin kişiye istihdam sağlayacak olan 175 bin araç kapasiteli fabrika otomotivcilerin de yeni gözdesi olacak. 2022’nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planan araçların teknik özelliklerine göre işe alınacak mühendis ve diğer elemanlar için heyecanlı bekleyiş önümüzdeki günlerde ilk ilanlarla birlikte yerini istihdama bırakacak.