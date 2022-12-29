4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak! Dev proje: 55 bin metrekarelik alana kuruluyor! İlan ettiler

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2023 yılında tamamlayacağı GES projesiyle kentin ve ülkenin yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle çalışmalarını yürüttüğü projede panel montajlarını sürdürüyor. Toplamda 14 bin panelin yer alacağı 55 bin metrekarelik alanda, 7 bin 500 panelin montajı tamamlandı.

Proje tamamlandığında 4 bin hanenin tüketimine eş değer elektrik üretilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Tüketen değil üreten şehir Sakarya' anlayışıyla özdeşleşen proje, 2023 yılında Sakarya'nın enerji kaynaklarından biri olacak. Kurulu gücü 5 megavat olacak santral, aynı zamanda milli enerji politikalarına katkı sağlayan projeler arasında yer alacak. Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz GES projesi sayesinde enerjinin geleceğini bugünden görerek çağın ötesine bugün yapılan projelerle ayak uyduruyoruz."