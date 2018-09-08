4 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında aralıksız devam eden çalışmalar neticesinde 4 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi.08 Eylül 2018 Cumartesi 14:31
Özalp Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine Özalp-Yukarı Tulgalı Mahallesinde 2 ayrı eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 şahsın evinin ahır kısmında 4 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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