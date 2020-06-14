4 bin 156 personel personelin idari süreci devam ediyor! Cihat Yaycı'nın sistemi gündeme geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından FETÖ kapsamında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana yürütülen soruşturmalar sonucu 19 bin 583 personel ihraç edildi, 4 bin 156 personel hakkında adli ve idari süreç ise sürüyor.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uyguladığı “FETÖMETRE” uygulaması sonucu itirafçı olan askerlerin açıklamalarıyla 700 civarında sivil “Mahrem İmam” belirlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY mensubiyeti kesinlik kazanan darbeci amiral, subay, astsubay ve diğer personelin eğitim, meslek ve sosyal yaşamları dilimlere ayrılarak analiz edildi. İtirafçı ifadeleri ile birlikte değerlendirme yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer kamu kurumlarının FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin saptamalarından da yararlanılıp ortak noktalar belirlendi.

Önce Deniz Kuvvetleri

Bu doğrultuda önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin durumu ele alındı. FETÖ/PDY ile mücadelenin sistematik bir biçimde merkezi olarak yürütülmesini sağlamak ve hukuk kuralları çerçevesinde gerekli idari önlemleri belirlemek amacıyla 78 temel ve 273 alt kriterden oluşan ve kamuoyunda FETÖMETRE olarak bilinen değerlendirme sisteminin sonuçları da ortaya çıktı.

Bu örgüte mensubiyeti/iltisakı/irtibatı bulunan personelin tespitinin yanı sıra, diğer personelin zarar görmesinin engellenmesi amacıyla objektif kriterlerle değerlendirme yapılmasının esas alındığını belirten yetkililer, sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sonuçları şöyle açıkladılar:

– 3934 personel kamu görevinden çıkarıldı.

– 251 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

– 449 personel geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

– 427 personel açığa alındı.

– 992 personel, tespit edildiğini anlayarak FETÖ/PDY mensubiyetlerini kabul etti ve itirafçı oldu. İtirafçıların verdiği ifadeler ile 700'ün üzerinde sivil mahrem imam belirlendi.

Yine Fetömetre

“Ankesörlü telefon”la haberleşme soruşturmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2780 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır.

Ankesör kapsamında hakkında işlem yapılanların yüzde 94'ünün (2620 kişi) FETÖMETRE sistemi ile FETÖ / PDY mensubiyeti / irtibatı / iltisakı saptandı ve haklarında idari işlem yapıldı.

Bylock kullananlar

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği kapsamında delil olarak kabul edilen ve örgütün haberleşme maksadıyla kullandığı Bylock programı kullanıcılarını belirlemek amacıyla emekliler dahil tüm personelin 10 yıllık log kayıtlarını da içeren 1.000.000 telefon numarası Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire'de oluşturulan Bylock Arama Motoru olarak bilinen veri tabanında kontrol edildi.

Sadece personelin üzerine kayıtlı olan cep telefon numaraları ile tespit edilebilecek 564 ByLock kullanıcısı mevcut iken, yapılan bu detaylı ve hassas çalışma neticesinde 1473 ByLock kullanıcısı ortaya çıkarıldı.

Komutanlıkta, Bylock kullanıcılarının belirlenmesi sürecinde çok hassas davranıldığını belirten bir yetkili, “FETÖMETRE sisteminde FETÖ/PDY ile iltisakı tespit edilmeyen ve Bylock kullanmadığı tespit edilen 56 personel görevlerine iade edildi.