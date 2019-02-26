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4 benzemezler sırtlarını Kandil'e dayadı!

CHP ve İyi Parti’nin terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP’yle kapalı kapılar ardında yaptıkları gizli seçim ittifakı birçok il ve ilçe listelerine yansıdı. İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Denizli’deki ortaklık dikkat çekiyor. Yerel yönetimlere taşınacak isimler arasında PKK’nın yanısıra terör örgütleri DHKP-C ve TKP/K bağlantılı isimler de bulunuyor.

26 Şubat 2019 Salı 07:35
4 benzemezler sırtlarını Kandil'e dayadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener perdelemeye çalışsa da HDP ve Saadet Partisi (SP) ile ittifakları ortaya saçıldı. Millet İttifakı ve SP’nin YSK’ya verdiği belediye listelerinde, HDP eski milletvekili adaylarından PKK'dan gözaltına alınanlara, terör bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edilmiş kamu personelinden eşi DHKP-C’den hapis yatanlara kadar çok sayıda isim yer aldı.

Eşi DHKP/C’li aday

İstanbul Maltepe’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun gözde adayı Ali Kılıç’ın listesine terör örgütü DHKP-C’nin gölgesi düştü. Listede belediye meclis üyeliğine aday gösterilen Esra Kaya Erdoğan’ın eşi Özgür Erdoğan'ın DHKP-C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp bir süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Akrabalarının jet hızıyla zenginleşmesi ile gündeme gelen Ali Kılıç’ın yardımcısı Hasan Hayri Şengül de sol terör örgütlerine yardımdan 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

KHK ile ihraç da var

Adana Yüreğir’de de CHP listesindeki 2 ismin adı terörle anılmış. Listedeki Şükrü Bayav 5 Ağustos 2015’te PKK’ya yönelik terör operasyonunda “Eylem hazırlığında olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınmış, aynı zamanda da HDP üyesi. Eser Çapar ise HDP’den eski milletvekili adayı. “Terör örgütü TKP/K üyesi” olduğu gerekçesiyle hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Çapar, terör bağlantıları nedeniyle KHK ile kamudan uzaklaştırılmış.

İki ilçede daha HDP

Bursa’daki listeye de HDP sızdırılmış. Bir dönem HDP’den Şanlıurfa Milletvekili adayı olan Fatma Özen Çerençe, Nilüfer ilçesinde İP'lilerin de boy gösterdiği CHP listesine altıncı sıradan girdi. Adıyaman’ın Besni ilçesinde ise ittifak açıktan ilan edildi. HDP Besni ilçe yönetimi CHP'nin adayını destekleyeceğini açıkladı. CHP ise listesinde HDP kontenjanından Halil Mengelliboğa'yı aday gösterdi.

Honaz'da komedi

Denizli’nin Honaz ilçesinde ise tam bir komedi yaşandı. HDP Honaz eski İlçe Başkanı Sabri Sarman, CHP’nin desteklediği İP’li başkan adayının belediye meclis üyesi listesine girdi ancak vatandaşların tepkisi üzerine geri adım atıldı. İP Honaz İlçe Başkanı Nazım Kazan, “Vatandaşlarımızın listeye tepki göstermeleri, aday listesinin değişmesiyle nihayet bulmuştur” açıklamasında bulundu.

Kepez’de 3 isim birden

Gizli kapaklı ittifak Akdeniz’de de açığa çıktı. Antalya Kepez’de HDP'li Mustafa İlhan, Nesibe Bahadır ve Abdulbaki Karaağaç CHP listesine girdi. Abdulbaki Karaağaç, kapanan BDP'nin Antalya eski İl Eşbaşkanlığı görevini yürütmüştü. Ardahan’da da HDP'li İlter Senem ve Volkan Ünver, CHP'nin listelerinde kendine yer bularak belediye meclis üyesi adayı oldu.

Keskin’e açık destek

CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Mumammer Keskin, HDP'lilerle skandal bir toplantıda buluştu. Keskin'in HDP'li yönetici ile yaptığı açıklamalar, iki parti arasındaki ittifakı günyüzüne çıkarttı. HDP Şişli örgütünden sorumlu olduğu belirtilen kişi, kürsüden CHP'li Keskin'e “Partimizin bu konudaki tavrı çok net. Kürdistan’da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız. Dolayısıyla Şişli’de CHP’yi dikkatinize sunuyoruz. Muammer bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır ve kendisi 2013’ten beri Gezi’den bugüne halkçı belediyeciliği savundu” şeklinde destek istedi. “Kürdistan” sözüne tepki göstermeyen Keskin, skandal açıklamaların ardından HDP’li isme teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 07:35
  1. Ardahan
  2. Şanlıurfa
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Adıyaman
  8. Adana
  9. Kemal Kılıçdaroğlu
  10. İYİ Parti
  11. Meral Akşener
  12. Saadet Partisi (SP)
  13. HDP
  14. CHP
  15. ittifak

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