4 azınlık grup bir araya geldi! Yeni tabela ittifakı kuruluyor..
Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi ve Devrim Hareketi, adına "Sosyalist Güç Birliği" dedikleri bir ittifak kuruyor. 4'ünün toplamının halktaki karşılığının yüzde 1 olmadığı ittifakın tanıtım toplantısı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
Yeniakit.com.tr
Sosyalist Güç Birliği ittifakı, 20 Ağustos'ta Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.
Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi ve Devrim Hareketi'nden oluşan 4 partinin kurduğu ittifakın tanıtım toplantısı, Cumartesi günü TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
4'ünün toplamının halkta yüzde bir karşılığının olmadığı ittifakın toplantı duyuru metninde şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye’nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz.