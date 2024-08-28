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Aktüel 4 ayda hafız oldu
Aktüel

4 ayda hafız oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-28 21:19:00 -
4 ayda hafız oldu

Yaz Kur’an kursları sona ererken, Bursa’dan bir güzel haber geldi. İnegöl Niyazi Kudret Proje Hafızlık Kur’an Kursu’nda nisan ayında eğitim almaya başlayan Emirhan Can, kursu tamamlayarak kısa sürede hafız olma başarısı gösterdi. 6’ncı sınıfa geçen Emirhan, “Okulum olmasaydı 2 ayda da bitirebilirdim” diyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emirhan Can, Kur’an-ı Kerim’i 4 ayda ezberledi. İlçedeki bir ortaokulda 6’ncı sınıfa geçen 11 yaşındaki Emirhan, nisan ayında İnegöl Niyazi Kudret Proje Hafızlık Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi almaya başladı. Okuldaki dersleriyle beraber yürüttüğü hafızlık eğitimine yaz tatilinin başlamasıyla daha fazla ağırlık veren Emirhan, Kur’an-ı Kerim ezberini 4 ayda tamamladı.

İcazet töreni

Kurs yönetimi tarafından Emirhan ve diğer hafızlar için icazet töreni düzenlendi. Duygularını aktaran Emirhan Can, çalışırken bazen zorlanıp ağladığını ancak hafızlığını tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi. Hafızlık eğitimine annesinin yönlendirdiğini belirten küçük Emirhan, “Burayı ve hocalarımı çok sevdim. Evde de kursta da çalıştım. Okulum olmasaydı 2 ayda da bitirebilirdim. Kendimi çok sıkmadım” dedi.

Kendine söz verdi

Baba Uğur Can ise oğlunun gayretli olduğunu, kurstaki hocalarının da bizzat ilgilenmesiyle emeklerinin boşa çıkmadığını dile getirdi. Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan Can, “Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, o da bizim gayretimizi boşa çıkarmadı. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Allah yolunda inşallah ömür boyu bu azmini devam ettirir” dedi. Kursta öğrencileri yetiştiren eğitmenlerden Ahmet Çetin de Emirhan’ın bu başarıya azmiyle ulaştığını belirtti.

Kendine söz verdi

Öğrencisini tebrik eden Ahmet Hoca, başarısının sırrını şöyle anlattı: “Emirhan çok mücadele etti. Yeri geldi ağladı, yeri geldi yerinde duramadı. Hakikaten yerinde duramadığına şahit olduk hepimiz. Annesi her gün 05.30’da uyandırır, bütün sayfaları tek tek alır dinler ve o şekilde kursa gönderirdi. Ailesi çok mücadele etti. Kendisi bir hedef koydu; ‘Hocam ben hiç fire vermeyeceğim, hiç hasta olmadan hafızlığımı tamamlayacağım’ diye kendine söz verdi ve hedefe ulaştı.”

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