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Yaşam 4 ayda 200 bin kişi ziyaret etti
Yaşam

4 ayda 200 bin kişi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:51:00 -
4 ayda 200 bin kişi ziyaret etti

Giresun Dereli’nin meşhur travertenleri haziran ayından itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Giresun'un Dereli ilçesinde, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini haziran ayından bu yana 200 bin civarında kişi gezdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, makamında gazetecilere, ilçeye bağlı Pınarlar köyünde, büyüklü küçüklü göletlerde oluşan Göksu travertenlerinin bu sezon yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Travertenlerin 10 Haziran'da tekrar ziyarete açıldığını anımsatan Erener, şu ana kadar 200 bin civarında kişinin travertenleri ziyaret ettiğini ve yaklaşık 4 milyon lira ciro elde edildiğini aktardı.

Erener, Göksu travertenlerinin yapılacak çalışmalarla daha da cazip hale getirileceğini belirterek, "İl Özel İdaresince travertenlerin çevresinde otopark, yol çalışması, yöresel ürün pazarı ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. Bunlara ek projeler de hazırlıyoruz." dedi.

Yaklaşık 1,5 ay sonra travertenlerin kısmen ziyarete kapatılacağını kaydeden Erener, hava şartlarına göre ziyaret gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.
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