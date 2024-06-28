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Dünya 4 Avrupa ülkesinden Rusya adımı! AB'ye resmi olarak ilettiler! Savaş kapıya dayandı.. Sürpriz teklif
Dünya

4 Avrupa ülkesinden Rusya adımı! AB'ye resmi olarak ilettiler! Savaş kapıya dayandı.. Sürpriz teklif

Yeniakit Publisher
2024-06-28 18:36:00 -
4 Avrupa ülkesinden Rusya adımı! AB'ye resmi olarak ilettiler! Savaş kapıya dayandı.. Sürpriz teklif

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya ve Belarus ile paylaştıkları sınır boyunca 700 kilometrelik bir savunma hattı inşa edilmesini talep etti.

olonya'nın PAP haber ajansına göre, AB üyesi Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e AB sınırlarının askeri ve sivil olarak korunmasını amaçlayan savunma hattına ilişkin mektup gönderdi.

4 ÜLKE, RUSYA-BELARUS SINIRI BOYUNCA 700 KİLOMETRELİK SAVUNMA HATTI İSTEDİ

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Evika Silina tarafından imzalanan mektupta, ilgili ülkelerin Rusya ve Belarus ile paylaştıkları sınır boyunca 700 kilometrelik bir savunma hattı inşa edilmesi talebinde bulunuldu.

'AB SINIRININ ASKERİ VE SİVİL OLARAK KORUNMASI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER ALINMALIDIR'

Mektupta, projenin ölçeği ve maliyeti nedeniyle AB tarafından hem siyasi hem de mali olarak desteklenmesi gerektiği belirtilerek, "AB sınırının askeri ve sivil olarak korunması için olağanüstü tedbirler alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.
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Bazı AB yetkilileri ise söz konusu projenin yaklaşık 2,67 milyar dolar tutabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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