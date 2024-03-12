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Dünya 4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor
Dünya

4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-12 22:18:00 -
4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması’na ait dört gemi, ABD’nin Virginia eyaletinden insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için Gazze Şeridi kıyısına liman inşa etmek üzere yola çıktı.

İsrail'in katliam saldırıları sürdürdüğü Filistin ve Gazze Şeridi'ne İnsani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için Gazze Şeridi kıyısına liman inşa etmek üzere ABD Donanması’na ait dört gemi, ABD’nin Virginia eyaletinden yola çıktı.

4 gemi yola çıktı

Tuğgeneral Brad Hinson gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımların büyük gemilerden küçük gemilere aktarılması için bir açık deniz platformu ve karaya çıkarılması için bir iskeleden oluşacak yeni tesisin "60 gün içinde" faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

500 asker yer alacak

7. Ulaştırma Taburu'ndan yaklaşık 500 askerin operasyonda yer alacağını belirten Hinson, "Zorlu ortamlarda su üzerinden idame desteği sağlayabiliyorlar. Bunu yapmak üzere eğitildiler ve bu kabiliyeti sağlamak için pek çok tatbikata katıldılar" dedi.
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Un, pirinç ve protein içeren mavnayı çeken İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’a ait gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Larnaka Limanı’ndan sabah saatlerinden Gazze Şeridi’ne doğru yola çıktı.

ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirliklerinin finanse ettiği 200 tonluk yardımı Gazze’ye ulaştıracak olan geminin, Gazze Şehri'nin güneyindeki WCK tarafından inşa edilen bir iskeleye yanaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

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