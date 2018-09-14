4-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih Terim neşteri vurdu!

Sarı-kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, 4-0 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasının 11'inde yer alan Mariano, Ahmet Çalık, Fernando ve Henry Onyekuru'yu kenara çekti; Maicon 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Savunmanın önünde Fernando'nun yerine Donk'a görev veren Terim Ndiaye'yi de ilk 11'e aldı. Sağ bekte Mariano'nun yerine Linnes, Ahmet Çalık'ın yerine ise genç futbolcu Ozan Kabak 11'e girdi.

2000 DOĞUMLU OZAN KABAK İLK 11'DE

Galatasaray'ın sürpriz Kasımpaşa maçı kadrosunda, 25 Mart 2000 doğumlu Ozan Kabak stoper olarak yer aldı. Maicon'a 21 kişilik kadroda yer vermeyen Terim, stoperde Serdar Aziz ile Ozan Kabak'ı görevlendirdi.

GALATASARAY'IN 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Rodrigues, Eren Derdiyok

ŞAMPİYONLAR LİGİ ROTASYONU MU?

Galatasaray, 18 Eylül Salı akşam Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını İstanbul'da konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde grubun ilk maçını düşünerek Fatih Terim'in Kasımpaşa karşısına bu şekilde bir kadroyla çıkmış olabileceği de ifade edildi.