Oğuzhan Koç'tan şok sözler! 30 yıldır ülkeyi kandırıyor
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesinde şöhreti yakalayan şarkıcı Oğuzhan Koç, Eser Yenenler'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "27 yıldır diyetteyim" açıklamasına cevap verdi.
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesinde şöhreti yakalayan şarkıcı Oğuzhan Koç, Eser Yenenler'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "27 yıldır diyetteyim" açıklamasına cevap verdi. Koç, "Eser Yenenler’e de yemek gönderiyor musunuz? O diyetteydi en son” sorusuna "Eser 'Diyet yapıyorum' diyerek, 30 senedir ülkeyi kandırıyor" şeklinde esprili bir karşılıkta bulundu.