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Dünya 3'ü geberdi... İsrail destekçisi şerefsiz gazeteci ve fenomenlerin başı sağ olsun!
Dünya

3'ü geberdi... İsrail destekçisi şerefsiz gazeteci ve fenomenlerin başı sağ olsun!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 10:05:00 -
3'ü geberdi... İsrail destekçisi şerefsiz gazeteci ve fenomenlerin başı sağ olsun!

İşgalci siyonist rejim, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerinin daha öldüğünü, 3 askerinin de yaralandığını duyurdu.

İşgalci siyonist rejim, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerinin daha öldüğünü, 3 askerinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde direnişçilerle yapılan kara savaşlarında Binbaşı Dvir David Vima, Binbaşı Assaf Pinhas Topol ve Yüzbaşı Neria Zisek'in öldürüldüğü kabul edildi.

Çatışmalarda ayrıca biri subay 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Siyonist işgal rejimi basını, kara saldırılarındaki ölü ve yaralı asker sayısının gizlendiğini belirtiyor.

İşgal rejimi sözde basını kayıp asker sayısını "ordunun izin verdiği ölçüde" açıklayabiliyor. (İLKHA)
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