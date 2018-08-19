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3'ü aynı aileden 4 kişi boğuldu

Denize giren, 3'ü aynı aileden 4 kişi boğularak hayatını kaybetti, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:32
3'ü aynı aileden 4 kişi boğuldu

Samsun'da denize giren, 3'ü aynı aileden 4 kişi boğuldu, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Atakum ilçesi Dereköy mevkisinde Kadir, Emrah, Erkan ve Mehmet Veral ile Furkan Şener denize girdi. Bu kişilerin, bir anda suda gözden kaybolmaları üzerine yakınları kurtarma ekiplerine haber verdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 5 kişi de sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kadir, Emrah ve Erkan Veral ile Furkan Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Veral'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kentte havanın oldukça rüzgarlı olduğu gözlendi.


 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:32
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