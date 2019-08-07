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3'lü börek tarifi | Bir tepside 3 muhteşem lezzet

Börek yemekten kendini alamayan, her çeşit börekten yemek isteyenlere yepyeni bir tarif sunuyoruz.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
3'lü börek tarifi | Bir tepside 3 muhteşem lezzet

Ayrı ayrı börek yapmaktansa, 3 çeşidi bir araya birleştirmek oldukça pratik bir çözüm... Hele birde kararsız bir yapıya sahipseniz, bu tarif tamda size göre!

Dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hem rengi, hemde lezzetiyle üç renkli börek, tarif kitaplarınızın baş köşesini almayı hak ediyor.

Malzemeler

  • 8 adet yufka

Ispanaklı harç için;

  • 2 adet küçük soğan
  • bir bağ ıspanak
  • sıvıyağ
  • tuz, karabiber, pulbiber

Patatesli harç için;

  • 2 adet küçük soğan
  • 3 adet patates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • sıvıyağ
  • tuz, karabiber, pulbiber, köri

Kıymalı harç için;

  • 2 adet büyük soğan
  • 300 gr kıyma
  • sıvıyağ
  • tuz, karabiber, pulbiber, kekik, köri

Sosu için;

  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • yarım şişe maden suyu

Yapılışı

Ispanaklı harcı hazırlamak için; malzemeleri temizledikten sonra, soğanları doğrayıp, sıvıyağ içerisinde kavurun. Ardından ıspanakları bir süre kavurup baharatlarını ilave edin ve sebzeler kendini çok salmadan ocaktan alın.

Patatesli harç için; sıvıyağ içerisinde salçayı ezin ve üzerine haşlanmış patatesleri ilave edin. Bir süre kavurduktan sonra baharatlarını ilave edip ocaktan alın.

Kıymalı harç için; sıvıyağ içerisinde soğanları soteleyin ve kıymayı üzerine ilave edin. Kıyma çok suyunu salmadan, baharatlarını ilave edip ocaktan alın.

Birleştirmek için; sos malzemelerinin hepsini homojen bir şekilde karıştırın. Bir yufkayı ortadan ikiye katlayın ve sosdan sürün.

İçerisine bir çeşit harcı ilave edip, kenarlarını kıvırıp yuvarlayın. Bütün harçlar için aynı işlemi devam ettirin.

3 çeşidi birleştirmek için; bir yufkaya sos sürerek farklı börek rulolarını, yufkaya dizin. Bu yufkayıda sarıp, fırın tepsinine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış, 185 derecelik fırında, üzerine sosundan sürerek pişirin. 

Şimdiden afiyet olsun...

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
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