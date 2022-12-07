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Spor 39'luk Pepe tarihe geçti
Spor

39'luk Pepe tarihe geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre’yi 6-1’lik skorla mağlup ederken, takımın ikinci golünü kaydeden 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe, turnuva tarihinde eleme müsabakalarında gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 12:01:00 -
39'luk Pepe tarihe geçti

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre’yi 6-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Fas’ın rakibi oldu. Mücadelenin 33. dakikasında Bruno Fernandes’in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Pepe, kaleci Sommer’i geçti ve takımını 2-0 öne geçirdi. 39 yaşındaki defans oyuncusu attığı bu golle de tarihe geçti. Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde eleme maçlarında gol sevinci yaşayan en yaşlı futbolcu oldu.

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