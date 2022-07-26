39 ülkeye yollanan incirin tezgahlardaki fiyatı tepki çekti! Üretici iç piyasaya değil de ihracata ayırınca fiyatlar patladı

Türkiye'de üretiminin zirvede olduğun incirde 100 milyon dolarlık ihracat hedefi ile birlikte incirin tezgahlardaki fiyatı 100 TL'ye dayandı.

Türkiye meyve-sebze tarımında bazı ürünler özelinde üretim ve ihracatta zirvelere oynayama devam ediyor. İhracatın bu denli artmasıyla birlikte bazı hasat sezonlarında iç piyasa olumsuz yansıyor. Mevsimi gelen ve üretiminde Türkiye'nin zirvede olduğu incirde ihracat hazırlığı tezgahlardaki fiyatları uçurdu. Bahçelerden toplanmaya başlanan sarı lop taze incir ihracatı 26 Temmuz'da, Bursa siyahı incirde ise 28 Temmuz'da başlayacak.

Kilosu 100 lira

Üreticiler ürünlerini ihracata ayrınca etiketlerde kilo fiyatı 100 liraya çıktı. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

39 ülkeye gönderiliyor

Öte yandan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre geçen yıl 40 ülkeye ihraç edilen Bursa siyahında ilk sırada 27 milyon dolarla Almanya'nın yer aldığı, 39 ülkeye gönderilen sarı lop ihracatında ise Rusya'nın 3,1 milyon dolarla birinci sırada olduğunu vurgulandı.

Türkiye'nin geçen yıl taze incir ihracatından 70 milyon dolarlık döviz geliri elde ettiğini kaydedilen açıklamada 2022 yılında taze incirde 100 milyon dolar ihracat hedeflendiği belirtildi.