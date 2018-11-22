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39 ilçede aynı anda başladı... Çok sayıda polis ekibi katıldı

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması düzenlendi. 39 ilçede helikopter destekli denetimde Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda birçok stratejik noktalar kontrol edilirken, Polis ekipleri Kadıköy ve Taksim Meydanında adeta kuş uçurtmadı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:17
39 ilçede aynı anda başladı... Çok sayıda polis ekibi katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde, kent genelinde gece saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Kadıköy’de de gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri kuş uçurtmadı. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen Narkotik köpeği olan Laki de gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 06:17
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